Сбежавшего сына экс-начальника отдела ФСБ в Златоусте обвинили в хищении денег у РЖД и сына Генпрокурора

Сын бывшего начальника отдела ФСБ в Златоусте Сергей Вильшенко стал фигурантом двух уголовных дел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 миллиарда рублей, совершенного в отношении госкомпании «Российские железные дороги».

Речь идет о действиях транспортной компании «Азия-Транс». С июня 2012 по октябрь 2015 года должна была оказывать логистические услуги филиалу РЖД – Центральной дирекции по ремонту пути. Однако деньги госкомпании просто выводились за рубеж ​по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Ущерб РЖД оценили почти в 1,3 миллиарда рублей. Обвинения предъявлены трем фигурантам: гендиректору «Азия-Транс» Евгений Матвеев, бывшему гендиректору «Прожектор – Логистическая компания» (номинальная структура, якобы страховавшая железнодорожные вагоны и грузы «Азии-Транс») Алексей Кириллов и бизнесмен Сергей Вильшенко, сын экс-начальника отдела ФСБ в Златоусте, сейчас скрывающийся за границей.

«МВД считает Вильшенко фактическим владельцем «Азия-Транс», – пишет РБК со ссылкой на собственный источник. – По данным СПАРК, 99% уставного капитала компании принадлежит АО «Амарант», 1% – Екатерине Краснихиной. При этом и.о. гендиректора «Амаранта» – Геннадий Вильшенко».

Кроме того, Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина фигурируют еще в одном уголовном деле – о растрате 139,9 миллиона рублей в нерудной компании «​Бердяуш» (с 2014 года принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Артему). Процесс по нему идет в Чертановском суде Москвы.

НК «Бердяуш» (ныне – «ПНК-Урал») занимается производством щебня, будучи крупным поставщиком РЖД.​ В данном случае деньги выводились по той же схеме, что и в случае с «Азия-Транс», утверждают следователи МВД. Растрата всплыла в ходе аудита, проведенного после того, как Чайка купил компанию у Вильшенко. Сами обвиняемые заявляют, что о о растрате появилось из-за нежелания Артема Чайки платить за приобретенный актив.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.09.18

Приставы предъявили претензии семье первого вице-спикера ЗСЧО. / Жители Карабаша могут остаться зимой без тепла. / В Верхнеуральском районе агитаторы «Единой России» «косили» под сотрудников избиркома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»