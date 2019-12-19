Без амбиций: рост ВРП Южного Урала в долгосрочной перспективе вряд ли превысит 5% в год

Правительство Челябинской области представило прогноз социально-экономического развития до 2035 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основные положения прогноза на заседании регионального кабинета министров представил глава министерства экономического развития Челябинской области Иван Куцевляк.

По словам чиновника, прогноз разрабатывался с учетом сохранения уровня инфляции вблизи целевого – 4% в год, а также ограничения темпов роста тарифов естественных монополий на уровне целевой инфляции.

При реализации базового варианта прогноза валовой региональный продукт будет расти до 2024 года, в среднем, на 1,7%, с 2025 по 2030 год на 3,7%, с 2031 по 2035 год на 3,9% за счет роста промышленного производства, потребительского и инвестиционного спроса. По оптимистичному варианту среднегодовой прирост в 2020-2035 годах составит 4,9%.

Самое значительное влияние на динамику ВРП Южного Урала оказывает промышленное производство, которое занимает в его структуре более 40. Индекс промышленного производства в 2020-2024 годах будет расти, в среднем, на 2% по базовому графику. В 2025-2035 годах – на 4,5% за счет роста добычи металлических руд и металлургии в целом. По оптимистичному варианту прогноза среднегодовой прирост по всему периоду в целом составит 5,8% за счет модернизации и развития базовых отраслей экономики региона, а также развития новых секторов современной промышленности. Росту промышленного производства также будет способствовать формирование производственной кооперации, создание и развитие промышленных кластеров, включение предприятий Челябинской области в межрегиональные и международные цепочки поставки, уверен министр.

Сельское хозяйство также вносит заметный вклад в ВРП. Сегодня его доля в экономике региона составляет 6%. В 2020-2035 годах минсельхозом области прогнозируется рост объемов сельскохозяйственного производства в среднем на 1% по базовому варианту и на 3,4% по оптимистичному. Учитывая высокий рост самообеспеченности региона аграрной продукцией, рост, в том числе, связан с увеличением агроэкспорта. Он может быть достигнут за счет технической и технологической модернизации, инновационного развития, а также за счет развития системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации.

На тренд ВРП в прогнозируемый период также оказывает влияние динамика инвестиций в основной капитал. В 2020-2024 годы прогнозируется рост инвестиций, в среднем, на 4,5% в год по базовому варианту, в 2025-2035 – на 2%. По оптимистичному варианту рост составит 4,6% в год по всему периоду (2020-2035 годы). Увеличению объема инвестиций будет способствовать создание индивидуального инвестиционного плана региона, включающего в себя конкретный набор проектов, а также совершенствование инвестиционного законодательства, в том числе с учетом передовых практик других регионов.

Что касается доходов южноуральцев, то в условиях прогнозируемой стабильной инфляции реальная зарплата, согласно базовому сценарию прогноза, будет расти в 2020-2024 годах на 1,4% в год, в 2025-2030 годах – на 1,8%, в 2031-2035 годах – на 1,4%. По оптимистичному сценарию среднегодовой прирост составит 3,2% по всему периоду, чему должна способствовать, в том числе, реализация на территории Челябинской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В результате ожидается среднегодовой рост реальных располагаемых доходов населения на 1,1% по базовому варианту и на 2,4% в период с 2020 по 2035 год.

Рост заработной платы и доходов населения окажет положительное влияние на показатели потребительского рынка. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах на 2020-2024 годы будет расти, в среднем, на 1,2% в год по базовому сценарию, в 2025-2030 годы – на 2,3%, 2031-2035 – на 3,5%. По оптимистичному варианту, в среднем, на 2,5% в год по всему периоду прогнозирования, и к 2035 году вырастет в1,5 раза по сравнению с 2018-м.

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе должна вырасти к 2035 году до 81 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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