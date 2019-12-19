В Челябинской области загорелась вторая больница за неделю

В Красноармейском районе загорелась больница.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня утром от диспетчера Копейского отряда федеральной противопожарной службы поступило сообщение о задымлении в приемном покое центральной больницы Красноармейского района в селе Миасское.

Учитывая особенности объекта (здание с массовым и круглосуточным пребыванием людей) силы и средства были направлены по повышенному номеру сложности. До прибытия огнеборцев из больницы были эвакуированы 150 человек, в том числе лежачие больные, которые были доставлены автобусом в ближайшую школу.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, наблюдалось задымление в приемном покое на 1 этаже.

Прибывшие огнеборцы вскрыли двери подсобного помещения и справились с возгоранием. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. После проветривания помещений, все пациенты вернулись в медучреждение. Погибших и пострадавших нет. Всего от Копейского пожарно-спасательного гарнизона на ликвидации последствий происшествия были задействованы 24 человека и 7 единиц техники.

Причиной ЧП стало грубое нарушение пожарной безопасности, в частности короткое замыкание электрооборудования, оставшегося без присмотра.

Это уже второе возгорание в лечебном учреждении в Челябинской области на этой неделе. 17 декабря пожар произошел в больнице Еманжелинска. Всего в 2-19 году это 11 случай возгорания в лечебном учреждении на территории региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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