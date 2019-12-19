Власти Челябинска не могут подписать контракты на содержание улично-дорожной сети

ФАС заблокировала подписание контрактов на содержание улично-дорожной сети в районах Челябинска.

Как сообщал ранее «Новый День», объявления о торгах мэрия Челябинска разместила на портале «Госзакупки» в 20-х числах ноября. Всего должно было пройти четыре аукциона.

По условиям конкурсов, контракт заключался на 2,5 года. Одному из победителей доставался Металлургический район, остальные подрядчики получали по два района города.

Самым дорогим был контракт на выполнение работ в Центральном и Советском районах. Максимальная начальная цена на него заявлена в 512,7 миллиона рублей. За содержание дорог в Калининском и Курчатовском районах змэрия готова была заплатить до 406,2 миллиона рублей. Для Тракторозаводского и Ленинского районов цена определена в 425,7 миллиона рублей. На Металлургический район выделено 433,4 миллиона рублей.

Аукционы были запланированы на 13 декабря. В итоге торги по Металлургическому району признали несостоявшимися: на аукцион не заявился на один участник. Что касается остальных лотов, торги по ним прошли успешно. При этом конкуренции на аукционах почти не было.

Лишь контракт на обслуживание Центрального и Советского районов подешевел на 12 миллионов рублей (до 500 миллионов рублей). Остальные два лота ушли на 2 миллиона дешевле начальной цены: за дорогами и тротуарами Калининского и Курчатовского районов подрядчик согласился отвечать за 404 миллиона рублей, Тракторозаводского и Ленинского – за 423 миллиона рублей.

Обычно контракт подписывается в течение недели. Однако, до настоящего времени этого не произошло. Согласно информации, размещенной на портале «Госзакупки», определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию Федеральной антимонопольной службы: на все три конкурсные процедуры поступили жалобы. При этом их рассмотрение начнется лишь на следующей неделе.

Таким образом, вслед за Металлургическим районом трудности с уборкой дорог и тротуаров в новогодние каникулы могут возникнут и в остальных шести районах. В случае, если ФАС признает жалобы обоснованными и отменит итоги аукционов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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