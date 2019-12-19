В Челябинской области хотят повысить тарифы на вывоз мусора

Правительство Челябинской области готовит повышение тарифов на обращение твердых коммунальных отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве тарифов Челябинской области начали работу по утверждению новых тарифов на обращение твердых коммунальных отходов (ТКО), которые планируется ввести с 1 июля 2020 года. При этом речь идет о повышении.

Напомним, в декабре 2018 года министерство тарифного регулирования Челябинской области впервые утвердило тарифы на услуги операторов в сфере обращения с ТКО (ранее тариф на вывоз мусора утверждали муниципальные власти). В Челябинском кластере месячная плата за ТКО составила 67,59 рубля на человека в многоквартирном доме (МКД), 52,18 рубля – на одного человека индивидуального жилого дома. В Карабашском кластере плата с одного человека в МКД в месяц установлена в 77,02 рубля, в ИЖД – 59,46 рубля. В Кыштымском кластере плата для МКД составила 63,22 рубля в месяц с человека, в ИЖД – 48,81 рубля. В Магнитогорском кластере тарифы оказались самыми высокими в региона: 78,61 рубля для жителей многоквартирных домов и 60,69 рубля – для частников. В Горном кластере собственники квартир платят 54,52 рубля, «частники» – 42,09 рубля.

В минтарифе уверяют, что рост с 1 июля следующего года не превысит уровень официальной инфляции. Правда, еще в феврале года нынешнего чиновники министерства экологии заявляли, что тариф на обращение ТКО может, наоборот, снизится. Причем падение может составить до 30%.

Правда, для этого необходимо было перейти к раздельному сбору мусора и оплате по фактическому сбору отходов. При этом, как заявил находившийся тогда с визитом в Челябинской области вице-премьер российского правительства Алексей Гордеев, уже до конца 2019 года необходимо перейти на сортировку и сбор отходов в два контейнера. Но в Челябинской области не торопятся ни с тем, ни с другим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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