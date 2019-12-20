Самолет «Аэрофлота» не смог вылететь из Челябинска в Москву

Из челябинского аэропорта имени Курчатова сегодня утром не смогли отправить один из рейсов в Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Sukhoi Superjet компании «Аэрофлот» должен был вылететь в 7:55. Однако не взлетел: пассажиров, как всегда, загрузили на борт, рассадили по местам, но экпиаж не смог запустить двигатели, и через некоторое время всех вывели из самолета.

На он-лайн табло аэропорта этого рейс до сих пор находится в статусе «Посадка».

Отметим, что 7 декабря этот же рейс так же не смогли вовремя отправить в Москву, пассажиры улетали на других самолетах.

А 9 декабря Sukhoi Superjet из Челябинска совершил нештатную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности оборудования.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.12.19

В Челябинской области хотят повысить тарифы на вывоз мусора. / У челябинца, врезавшегося в «Роллс-Ройс» олигарха, забрали квартиру. / Это не просто истерика горожан: президент России признал проблему смога в промышленных городах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»