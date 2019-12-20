Снег традиционно вызвал проблемы на улицах Челябинска

В Челябинске в течение ночи выпала почти недельная нома осадков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снег в городе пошел накануне после 21:30. Снегопад не был обильным – снег сыпался «крупой», но с небольшими перерывами шел всю ночь и не прекращается до сих пор. В результате к утру выпало 5 мм осадков, что превышает 20% от месячной нормы декабря.

Как всегда, снегопад вызвал заторы на городских дорогах: в час пик они достигали 10 баллов, в данный момент напряженность снизилась до 8 баллов. Затруднено движение на проспектах Ленина и Победы, улице Труда, ряде других магистралей.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.12.19

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