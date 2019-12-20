В центре Челябинска очередное ДТП с маршруткой (ФОТО)

Челябинск, Декабрь 20 (Новый День, Павел Зварзин) – В Челябинске произошло очередное ДТП с маршрутным такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня после 9:30 «Луидор», следовавший по маршруту №42 от улицы Российской к улице Свободы, на проспекте Ленина столкнулся с кроссовером «Мерседес».

На месте происшествия находятся скорая и пожарная машины. Сотрудники ГИБДД пока не подъехали.

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