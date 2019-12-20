Главврач челябинской «тройки» заявил об отставке

Главный врач областной клинической больницы № 3 Олег Маханьков собирается в отставку – об этом он официально сообщил сотрудникам учреждения.

Уведомление о намерении уволиться поступило от Маханькова и в министерство здравоохранения Челябинской области – в ведомстве это подтвердили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Олег Маханьков стал главврачом больницы скорой помощи в 1998 году. С тех пор у него периодически возникали серьезные проблемы, в результате которых ему прочили отставку. Так, в ноябре 2010 тогдашний глава ФОМС Михаил Вербитский пытался сместить его, воспользовавшись многочисленными «недочетами» в работе вверенной Маханькову больницы.

Летом 2013 года разгорелся скандал – пациенты пожаловались на качество медпомощи и недопустимое поведение персонала в больнице, это повлекло ряд проверок в учреждении. Зимой 2015 главврача обвинили в самоуправстве – он закрыл отделение экстренной травмы.

А весной того же года к Маханькову пришли силовики: обыски проводились в рамках расследования фактов злоупотребления должностными полномочиями и нецелевого расходования бюджетных средств. Но Маханьков всякий раз умудрялся сохранить место. Эту непотопляемость в кулуарах объясняли близостью к «Калининской семье». Но теперь, похоже, этот ресурс исчерпан.

Напомним, в начале ноября своего поста лишился и главврач ГКБ №2 Миасса – сын Маханькова Денис. Поводом послужил скандал, разгоревшийся после того, как в сеть выложили видео: пациентке больницы вытирают лицо половой тряпкой. Затем к руководству заведения возникли серьезные вопросы по госзакупкам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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