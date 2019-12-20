Опасно для жизни: на Урал пытались ввезти фальшивые презервативы

Челябинскими таможенниками выявлены контрафактные контрацептивы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильной группой ведомства совместно с погрануправлением регионального УФСБ пресечена попытка ввоза с территории Республики Казахстан контрафактных контрацептивов.

Грузовик с деликатным товаром, следовавший через КПП «Троицк», был остановлен на трассе А-310. В автомобиле были обнаружены 750 блоков средств контрацепции с признаками контрафактности. 9 тысяч упаковок презервативов «Contex» направлялись из города Алма-Аты и предназначались для реализации на внутреннем рынке города Октябрьский (Республика Башкортостан).

Правообладатель торговой марки сообщил, что не предоставлял права на использование товарного знака и подтвердил контрафактность продукции. Причинённый ущерб составил около 2,5 миллионов рублей.

«На упаковке присутствовали явные признаки контрафактности: низкое качество полиграфии, несоответствие текстовых и графических элементов, использование неоригинального серийного номера. А значит, и содержимое упаковки небезопасно для жизни и здоровья потребителей», – комментирует Денис Соляников, начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни.

27 тысяч единиц товара изъяты и переданы полиции Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правонарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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