Суд подтвердил сговор регоператора капремонта и фирмы семьи бывшего южноуральского губернатора

Суд подтвердил антиконкурентное соглашение между регоператором по капремонту и ООО «Жилкомсервис».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении требований СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» и ООО «Жилкомсервис» о признании незаконным решения Челябинского УФАС России. Ведомство установило, что их действия по заключению соглашения привели к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для ООО «Жилкомсервис» на аукционе по выполнению работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.

Напомним, регоператор в июне-июле 2018 года проводил электронный аукцион на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (112 лифтов в Челябинске). Начальная цена закупки составила 219,7 млн рублей.

Из 6 поданных заявок для участия в аукционе было допущено только две – ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Жилкомсервис». При этом ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» непосредственно в аукционном торге не участвовало.

Челябинское УФАС России в ходе рассмотрения поданных в середине июля от ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ» жалоб установило, что заказчик неправомерно отклонил их от участия. Так, причиной недопуска заявок стало отсутствие сведений о данных хозяйствующих субъектах в реестре квалифицированных подрядных организаций (для участия в электронном аукционе в части выполнения соответствующих работ и (или) услуг).

Однако на самом деле указанные компании были включены в Реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также представлена Челябинскому УФАС России.

В связи с этим заказчику было предписано рассмотреть заявки ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ», а составленные в ходе проведения аукциона протоколы отменить.

Но предписания антимонопольного органа исполнены не были, а контракт заключен с ООО «Жилкомсервис», предложившим снижение цены на минимальный шаг аукциона – до 218,6 млн рублей.

СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» и ООО «Жилкомсервис» привлечены к административной ответственности. На СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» наложен штраф в размере 100 тысяч рублей, на ООО «Жилкомсервис» – 9,4 млн рублей. Постановления о наложении штрафов обжалуются в Арбитражном суде Челябинской области

Кроме того, Челябинское УФАС России передало материалы в суд для решения вопроса о дисквалификации должностных лиц указанных организаций.

Напомним, до октября прошлого года фирма «Жилкомсервис» принадлежала Александру Дубровскому – сыну бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.19

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