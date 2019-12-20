Промышленники нервно курят? Росприроднадзор выделил Челябинску передвижной экологический пост

Росприроднадзор направил в Челябинск передвижной экологический пост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборудование предоставлено в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Работа нашей передвижной лаборатории – это быстрый и качественный мониторинг воздуха, оборудование поста способно анализировать в нем концентрацию 27 вредных веществ. ПЭП-1-1М поможет найти предприятия, которые не снижают интенсивность производства в периоды неблагоприятных метеоусловий в городе. Мы сможем оперативно выявлять источники загрязнений», – заявила чиновница.

Для города приобретение такого поста очень важно, так как проблема качества воздуха в Челябинске стоит остро, отметила глава Росприроднадзора.

Напомним, в конце прошлой – начале нынешней недели в Челябинске действовал режим неблагоприятных метеоусловий. Несмотря на то, что предприятия отчитались о снижении выбросов, несколько суток город был окутан едким смогом. При этом министерство экологии так и не смогло определить источники мощного загрязнения атмосферного воздуха, обвинив в конце концов автомобилистов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказал крайнее недовольство работой своих подчиненных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.19

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