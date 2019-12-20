В Челябинске трамвай потерял тормозной башмак

В Челябинске у трамвая на ходу отвалился тормоз.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на северо-западе Челябинска. Из-за поломки было временно закрыто движение электротранспорта в сторону остановки «Улица Чичерина».
Один из вагонов не выдержал погодных сюрпризов, в итоге на ходу у трамвая отвалился тормозной башмак. Об этом сообщили в сообществе «Челябинский транспорт».
Горожане в обсуждении новости в соцсетях посетовали, что поломки трамваев происходят все чаще. Но администраторы группы предположили, что сегодняшний инцидент не связан напрямую с устареванием подвижного состава. «Посмотрите в окно: снегопад не прекращается! Тут идешь, и на каждом башмаке по комку снега налипает, чего уж говорить о башмаке на вагоне? На него сколько налипло за рейс, если все рельсы снегом заметены?" – отметили они.
При этом «защитники» уверены, что в подобных погодных условиях даже самая новая техника не застрахована от поломок.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.12.19
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