За сутки в Челябинской области выпало 10 сантиметров снега

Снежный покров в отдельных районах Южного Урала увеличился за сутки 10 сантиметров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе миндортранса Челябинской области, утром 21 декабря снегопад продолжается во всех районах Южного Урала. В Верхнеуральском, Увельском, Троицком, Еткульском районах – метели.

Максимальное количество снега выпало в Карталинском (7,5 мм водяного столба), Брединском (9,6 мм водяного столба), Ашинском (14,2 мм водяного столба) районах, Челябинске (19,5 мм водяного столба), Верхнеуральском районе (19,8 мм водяного столба) и Магнитогорске (20,3 мм водяного столба).

На автодорогах регионального значения сегодня утром и весь день работают

259 единиц техники. В Челябинске, по информации мэрии, днем задействованы 146 единиц техники.

Как уточнили в Челябинском гидрометцентра высота снежного покрова по области за минувшие сутки увеличилась на 1-10 сантиметров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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