В Челябинске пьяный неадекват убил месячного сына, швырнув на пол

В Челябинской области местный житель подозревается в совершении убийства месячного сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя областного центра, подозреваемого в убийстве малолетнего.

По версии следствия, вечером 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района Челябинска горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел из себя из-за плача месячного сына. Разъяренный неадекват несколько раз ударил младенца и бросил на пол с высоты собственного роста. От полученных травм малыш скончался.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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