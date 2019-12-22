В Челябинске за сутки выпала 20-дневная норма осадков

В Челябинске ликвидируют последствия снегопада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, за прошедшие сутки в Челябинске выпала 20 дневная норма осадков (15 сантиметров). Утром сегодня, 22 декабря,гГлава города Наталья Котова провела очередное заседание штаба с руководством внутригородских районов, обслуживающих организаций и дорожными службами.

Снегопад в столице Южного Урала прекратился, но очистка дорог, тротуаров, внутриквартальных и внутридворовых территорий продолжается. Кроме техники основного подрядчика, в уборке города активно участвовали организации, обслуживающие жилой фонд, привлекалась техника и рабочие предприятий, расположенных на территории города. Так, за вчерашний день во всех районах работало более 120 единиц техники и 1800 дворников.

В ночь с 21 на 22 декабря очистку улично-дорожной сети города осуществляло 144 единицы техники АО «Южуралмост»: комбинированные машины, грейдеры, погрузчики, самосвалы, тракторы, а также 36 дорожных рабочих.

Сегодня, 22 декабря, работы продолжаются. На улицах города работает 118 единиц техники и 38 дорожных рабочих основного подрядчика. На территориях внутригородских районов привлечена 101 единица техники для уборки внутриквартальных дорог, поселков, около 1800 дворников ведут очистку тротуаров и внутридворовых территорий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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