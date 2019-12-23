Центр Верхнего Уфалея на 3 дня отключили от воды

Центр Верхнего Уфалея на 3 дня отключают от водоснабжения.

По информации администрации города, это связано с установкой запорной арматуры и подключением нового водовода по улице Бабикова.

Как уже сообщал «Новый День», летом текущего года прокуратура установила, что износ труб составляет 90% и обязала руководство города привести сети в порядок. К ремонту приступили только осенью. Поэтому срок сдачи объекта, определенный прокуратурой, сначала сдвинули с 1 октября на 1 ноября, а потом постепенно до конца года.

За время реконструкции на водоводе произошло несколько крупных аварий, но теперь городские власти обещают бесперебойное водоснабжение. В ближайшие 3 дня будет сделана переврезка отводящих сетей в новый водовод.

Работы рассчитаны на 3 дня – с 23 по 25 декабря. Без воды останутся 47 многоквартирных домов в центральной части города, а также гимназия №7 и детские сады «Умка» и «Сказка». Население заранее предупредили сделать необходимый запас воды. Сегодня подвоз воды обещают начать с 17:00, график пока не опубликован. Также будет организован прием заявок на подвоз питьевой воды маломобильным группам населения в квартиры: заказать можно по телефону диспетчерской службы: 8 (35164) 3-10-05 и по телефону 8 982 110 21 98 ( МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»).

Особое внимание обращается на то, что по мере подключения внутриквартальных и отводящих водоводов МКД и учреждений социальной сферы к новому водоводу, в течение трех суток воду можно будет использовать только после предварительного кипячения.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

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