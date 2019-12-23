Нечищено, зато чисто: челябинцы вспомнили, что такое белый снег

Двухдневный снегопад, в ходе которого в Челябинске выпала почти месячная норма осадков, в очередной раз показал: люди, с которыми было так приятно работать экс-мэру Евгению Тефтелеву (ныне находящемуся под следствием), не могут справиться со снегом на улицах областного центра.

Как уже сообщал «Новый День», снег начался вечером 18 декабря. Днем в пятницу представители компании «Южуралмост» заявили, что на дорогах работает 12 колон – всего 170 единиц техники. Этого количества оказалось явно недостаточно для такого города как Челябинск: водители жаловались, что не видели уборочную технику даже на основных магистралях. Например, на проспекте Ленина колонну заметили только вечером в пятницу.

В субботу, 21 декабря, очищенными оказались только крупные проспекты. В воскресенье взялись и за второстепенные улицы, но до многих внутриквартальных и внутридворовых проездов у коммунальщиков и дорожников руки так и не дошли.

Между тем, и автомобилисты, и пешеходы отмечают, что город за 2 дня преобразился – посветлел и посвежел. И связано это тоже с уборкой улиц: если раньше для ликвидации последствий снегопада дороги обильно засыпали солью, плавящей снег и превращающей дорожное полотно и все окрестности в черную жижу, то сейчас ситуация иная.

«Дороги, белые, тротуары белые, заходишь в помещение и приносишь с собой не грязные лужи, а просто талую воду, – говорят горожане. – В последние годы зима была самым грязным временем года, а сейчас кругом чисто».

«Новый День» опросил водителей легкового, грузового и общественного транспорта, как для них лучше: когда дорога засыпана солью или плохо почищена. Все участники опроса ответили: лучше без соли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.12.19

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