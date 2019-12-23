Солнце пошло: обитателям Северного полушария предстоит самая длинная ночь года

Обитателям Северного полушария Земли предстоит последняя самая длинная ночь 2019 года: от начала захода Солнца 23 декабря до восхода 24 декабря на широте Москвы пройдет 17 часов 4 минуты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столько же длилась ночь с 21 на 22 декабря, но вчера солнце зашло на 1 минуту позже, чем в субботу, 21 декабря. В результате светлый период сохранил длительность, установившуюся с 20 декабря – 6 часов 57 минут, а минувшая ночь была на 1 минуту короче – 17 часов 3 минуты. Грядущей ночью тьма эту минуту отвоюет.

Но день 24 декабря опять продлиться 6 часов 57 минут, а последующая ночь сократится до 17 часов 3 минут.

Напомним, этот период называется зимним солнцестоянием. И с древности отмечался практически во всех религиях и культах, как момент перехода света в наступление над тьму.

И действительно, с 25 декабря световой день обычно начинает увеличиваться. Вот и в 2019 году среда, 25 декабря, будет на 1 минуту длиннее, чем предыдущие 5 дней – 6 часов 58 минут. 26 декабря – уже 6 часов 59 минут. Ночь попробует взять реванш 27 декабря, сократив этот день на 1 минуту. Но 28 декабря свет «потерю» отыграет и позиций больше не сдаст. Новогодняя ночь продлится 16 часов 57 минут, а первый световой день нового календарного года – 7 часов 5 минут.

Что же касается космического нового года, то он уже наступил: 22 декабря в 4 часа 19 минут по всемирному времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигло ее наименьшего склонения – 23 градуса 26,13 минут (в созвездии Стрельца) и в северном полушарии наступила астрономическая зима. Это событие и называют космическим Новым годом.

На широте Москвы и Челябинска Солнце несколько дней будет подниматься над горизонтом на высоту не более 11 градусов. А выше широты 66,5 градусов светило вообще не восходит, и ночь длится круглые сутки. Лишь сумерки в этих широтах говорят о том, что Солнце где-то под горизонтом в середине сумеречного сегмента.

На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и сумерек, поэтому направление на Солнце можно узнать лишь по созвездиям. 23 декабря Солнце пересечет 18-часовой меридиан и начнет подниматься вверх по эклиптике, начиная путь к весеннему равноденствию, когда оно пересечет небесный экватор. Сегодня оно продвинется всего на 1 секунду, а 24 декабря поднимется уже на 30 секунд.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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