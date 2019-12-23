3 миллиарда рублей за уборку челябинских дорог могут уйти в Москву

Содержанием улично-дорожной сети Челябинска могут заняться московские метростроевцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукцион по выбору нового подрядчика для содержания основных магистралей Челябинска признан не состоявшимся. Информация об этом размещена на портале «Госзакупки».

Вместе с тем, компанию-поставщика организаторы конкурсных процедур определили. Ею может стать АО «Объединение «Ингеоком» – предприятие, некогда занимавшееся строительством челябинского метро.

Эта компания оказалась единственной, подавшей заявку на участие в электронном аукционе. Причем ее заявка «признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе». Это значит, что мэрия должна будет заключить с москвичами контракт по максимальной цене.

Однако, пока этому мешает жалоба, поданная в ФАС одним московским юристом. До ее рассмотрения конкурсная процедура приостановлена в части заключения контракта. На данный момент антимонопольщики не вынесли решения по этой жалобе, хотя ее рассмотрение началось 17 декабря.

Но даже если с «Ингеокомом» подпишут контракт, неизвестно, сама ли эта компания будет заниматься уборкой снега и пыли с основных магистралей Челябинска. Согласно информации из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности объединения является строительство мостов и тоннелей. Помимо метростроения, компания занимается дорожным и гражданским строительством, строительством аэродромов, управлением недвижимостью.

Пока не ясно, заведет ли «Ингеоком» в город собственную технику или найдет подрядчика. Например, развернувшее в последнее время активную деятельность ООО «Урал-сервис-групп», подконтрольное, как и вечно критикуемый за уборку снега АО «Южуралмост», структурам семейства Вильшенко. К слову, именно в эту компанию «перетекают» в течение месяца кадры из «Южуралмоста». Последний, в свою очередь, готовят к банкротству.

Между тем, общественники решили вмешаться в спор между городскими властями и антимонопольщиками. Напомним, контролирующий орган давно уже требуют разукрупнения лотов при поиске подрядчиков по содержанию улично-дорожной сети. Но чиновники мэрии относятся к этому предложению весьма прохладно.

Лишь в нынешнем году городские власти решили выделить часть работ в отдельные лоты, но это позволило привлечь лишь еще двух подрядчиков. Между тем, в других областных центрах УрФО картина существенно отлична. Так, по словам урбаниста Льва Владова, в Тюмени уборкой снега занимаются 33 подрядчика. «В Тюмени – 33 подрядчика на уборку снега. В Челябинске – 1 подрядчик, – сравнивает общественник. – В Тюмени – 661 единица техники. За каждой можно следить онлайн на сайте мэрии. В Челябинске в прошлом году «Южуралмост» показывал 130 единиц. В этом году они заявили 230 единиц, хотя зачем бы им столько инвестировать, если 2019 год был последним из их трёхгодичного контракта? Тем более, что в прессе постоянно фигурирует цифра около 150 машин на улицах. Тюмень – даже не миллионник. Расскажите челябинцу, что сегодня ночью там работало 600 машин, а у нас 200. Какой вопрос родится в голове налогоплательщика?»

Челябинск, Виктор Елисеев

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