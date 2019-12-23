В Копейске произошло массовое отравление воспитанников детского сада

Детский сад в Копейске приостановил работу после массового отравления дошколят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 20 декабря, в детском саду №34 Копейска. О произошедшем родители воспитанников рассказали в социальных сетях.

«Температура у деток в выходные набегала до 40, боли в желудках, рвота, скупили все лекарства в аптеке, так как пострадали все детки, кто был в садике в тот день, врачи не успевали приезжать осматривать. Один попал в реанимацию», – написали копейчане в одной из сообществ.

В образовательном учреждении подтвердили госпитализацию нескольких воспитанников. «В больницу обратились восемь детей, несколько госпитализировано. В садике взяты пробы, чтобы выяснить причину. Повара отстранены от работы, сегодня детский сад не работает, завтра выйдет другой персонал», – цитирует «Первый областной» представителей администрации детского сада.

По словам родителей воспитанников, плохо себя почувствовала также воспитательница одной из групп. Кто-то из детей до сих пор чувствуют себя нехорошо.

Челябинск, Виктор Елисеев

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