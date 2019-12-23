Жительница Магнитогорска увела у хозяев полтора миллиона рублей

В Магнитогорске прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении свыше 1,5 миллионов рублей сотрудницей торговой компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия женщина в период с января по июнь 2018 года, являясь менеджером ООО «Сатурн Башкирия», изготовляла подложные документы об организации транспортных услуг по доставке товаров от контрагентов, при этом фактически эти услуги не осуществлялись.

Поддельные документы она передавала сотрудникам бухгалтерии, которые переводили деньги на счет индивидуального предпринимателя. При этом бизнесмену она говорила, что эти средства необходимы для того, чтобы расплатиться с сотрудниками других транспортных компаний, и ничего не подозревающий предприниматель перечислял деньги на ее расчетный счет.

Менее чем за полгода предприимчивая сотрудница присвоила таким способом свыше 1,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанных преступлений – лишение свободы на срок до десяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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