Житель Урала два год жил с трупом

Житель Уйского района осужден за убийство двухлетней давности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Уйский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве.

В суде установлено, что мужчина осенью 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя в доме в селе Уйское, нанес своему знакомому множество ножевых ранений, от которых тот через некоторое время скончался.

После чего, с целью сокрытия следов совершенного преступления, южноуралец сбросил тело убитого в погреб дома, где оно было обнаружено летом 2019 года сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе генетическая экспертиза, в результате которой установлена личность потерпевшего – жителя Кировской области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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