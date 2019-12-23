Уральским школьникам спецназ ФСИН показал, как усмирять толпу

Южноуральцев возмутила демонстрация детям приемов разгона манифестаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родителей юных кадетов из школы златоустовской школы №21 были неприятно удивлены, когда узнали, каким образом их чад решили поздравить в день посвящения в кадеты. Об этом рассказала на своей странице в соцсетях депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Вся страна обсуждает, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках. Челябинская область тоже отличилась. В Златоустовской школе №21 к пятиклассникам на посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине», – сообщила парламентарий.

При этом к своему посту он прикрепила короткое видео, на котором бойцы спецназа ФСИН, экипированные полицейскими дубинками и щитами, под команды «Палкой сверху, бей!", «Палкой снизу, бей!» демонстрируют приемы усмирения бунта заключенных.

К слову, кадетский класс в школе никакого отношения к системе ФСИН не имеет, а действует под патронажем МЧС. Но удивительно даже не это, а то, что руководство школы никакого «криминала» в произошедшем не увидело. Даже пригласило на праздник съемочную группу местного телеканала, из сюжета которой удивленные родители школьников узнали подробности праздника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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