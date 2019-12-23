российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 декабря 2019, 15:05 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Уральским школьникам спецназ ФСИН показал, как усмирять толпу

Южноуральцев возмутила демонстрация детям приемов разгона манифестаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родителей юных кадетов из школы златоустовской школы №21 были неприятно удивлены, когда узнали, каким образом их чад решили поздравить в день посвящения в кадеты. Об этом рассказала на своей странице в соцсетях депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Вся страна обсуждает, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках. Челябинская область тоже отличилась. В Златоустовской школе №21 к пятиклассникам на посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине», – сообщила парламентарий.

При этом к своему посту он прикрепила короткое видео, на котором бойцы спецназа ФСИН, экипированные полицейскими дубинками и щитами, под команды «Палкой сверху, бей!", «Палкой снизу, бей!» демонстрируют приемы усмирения бунта заключенных.

К слову, кадетский класс в школе никакого отношения к системе ФСИН не имеет, а действует под патронажем МЧС. Но удивительно даже не это, а то, что руководство школы никакого «криминала» в произошедшем не увидело. Даже пригласило на праздник съемочную группу местного телеканала, из сюжета которой удивленные родители школьников узнали подробности праздника.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.19

Тревожная ситуация: Россия зависла в стагнации. / Житель Урала два год жил с трупом. / Жительница Магнитогорска увела у хозяев полтора миллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,