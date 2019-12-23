Ремонт Челябинской филармонии обернулся уголовным делом

В Челябинске возбуждено уголовное дело о попытке хищения денежных средств при проведении ремонта объекта культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при выполнении работ по капитальному ремонту на объекте культурного наследия регионального значения «Здание филармонии» в Челябинске.

Работы по капитальному ремонту здания выполняло ООО «Евразия – Сервис». При этом в ходе исполнения контракта выявлены факты существенного завышения сметной стоимости материалов и объемов работ.

«В сметной документации завышена общая стоимость ценообразующих (основных) материалов, в представленных локальных сметах выявлен двойной учет стоимости материалов, установлено наличие искусственного завышения стоимости оборудования и материалов, используемых в процессе капитального ремонта, выявлено завышение объемов работ путем двойного учета стоимости материалов и работ по демонтажу и установке входных дверей, – рассказали в надзорном ведомстве. – На момент проверки оплата по государственному контракту не произведена. В результате противоправных действий областному бюджету мог быть причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей».

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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