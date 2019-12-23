В Челябинске отменили решение суда в отношении брата экс-министра экологии

Дело бывшего директора челябинского МУП «Горэкоцентр» Игоря Галичина вернули в суд первой инстанции.

Как уже сообщал «Новый День», брат бывшего министра экологии региона Александра Галичина до сентября 2018 года руководил МУП «Горэкоцентр» и контролировал сферу «мусорных» перевозок.

Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 293 УК РФ – халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

Сегодня Челябинский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора об отмене постановления Советского районного суда Челябинска от 7 ноября 2019 года о возвращении уголовного дела в отношении Игоря Галичина прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Суд апелляционной инстанции отменил постановление районного суда и направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Челябинск, Павел Зварзин

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