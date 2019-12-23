«Она первая начала!» Уралец забил жену чайниками и лыжами

В Челябинске вынесли приговор бывшему сотруднику МЧС, забившему жену чайниками и лыжами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, трагедия произошла ранним утром 18 апреля 2018 года в Симе. 52-летний пенсионер (по выслуге лет) вернулся домой после празднования юбилея пожарной службы. Он был сильно нетрезв и решил разобраться с женой, подавшей на развод. Мужчина начал избивать супругу всем, что подвернулось под руку: металлическим и электрическим чайниками, металлическим совком, деревянной лыжей, другие твердые предметы, пинал ногами. В общей сложности он обрушил на женщину не менее 227 ударов по различным частям тела, из них не менее 16 – по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В судебном заседании мужчина признал вину частично: он заявил, что не желал смерти супруги и сообщил, что она первая ударила его в ходе ссоры, когда он заподозрил ее в измене.

«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел подсудимому состояние его здоровья, положительные характеристики, безупречную службу в пожарной части, отмеченную ведомственными наградами, частичное признание вины. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в суде.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания – ограничение свободы сроком на один год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). Кроме того, суд обязал осужденного выплатить матери и младшему сыну убитой в счет компенсации морального вреда 1 миллион 500 тысяч рублей каждому.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Павел Зварзин

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