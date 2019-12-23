В Верхнем Уфалее начинается суд по иску мэра к раскритиковавшему ее депутату

Точку в противостоянии главы Верхнего Уфалея Веры Усковой и депутата городского собрания Евгения Савельева поставит суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 24 декабря, Верхнеуфалейский городской суд рассмотрит заявление мэра Веры Усковой об отзыве иска о защите чести и достоинства, адресованного ею депутату местного парламента Евгению Савельеву.

Напомним, чиновнице не понравилось, что парламентарий объяснил на своей странице в социальных сетях, почему проголосовал против повышения заработной платы муниципальным служащим.

По словам народного избранника, он горячо поддерживает идею индексации зарплат рядовых чиновников. Однако руководство городского парламента зачем-то объединило при голосовании сразу несколько вопросов повестки, предложив поддержать сразу и решение о повышении жалованья рядовым муниципальным служащим, и решение о повышении вознаграждения руководству муниципалитета.

А вот главе-то города зарплату повышать совершенно не за что, считает депутат. Так как со своими обязанностями, по его мнению, Вера Ускова не справляется. А после масштабных коммунальных аварий осени – зимы этого года даже заикаться о каком-либо повышении неприлично, высказался Савельев.

Он сначала просил коллег развести голосование по этим двум пунктам. Не найдя же понимания, вынужден был голосовать против.

Что обидело больше г-жу Ускову – нежелание повышать ей зарплату или нелицеприятная оценка ее деятельности на посту мэра – неизвестно. Но чиновница решила подать на оппонента в суд. По мнению главы города, Евгений Савельев своим постом в социальных сетях нанес ущерб ее деловой репутации. А посему обязан опровергнуть свои слова в социальных сетях и выплатить ей возмещение морального ущерба, который она оценила в 100 тысяч рублей.

Но на беду обидчивой градоначальницы о споре узнали журналисты. Скандал быстро вышел на федеральный уровень. После этого Вера Ускова направила в суд еще одно заявление – об отзыве иска. Завтра суд примет решение о прекращении или продолжении дела.

Что подвигло чиновницу изменить точку зрения на критику со стороны депутата – неизвестно. Понятно лишь, что ее демарш вряд ли обрадовал областное руководство, и так весьма неодобрительно наблюдающего за ситуацией в Верхнем Уфалее. Некоторые источники уверены, что именно внушение, прилетевшее с Цвиллинга – 27, убедило г-жу Ускову отозвать иск. «Печаль для главы Верхнего Уфалея Веры Усковой, которая хотела наказать на 100 тысяч депутата горсобрания Евгения Савельева! – пишут авторы telegram-канала «РосСкандал». – Однако старшие товарищи из правительства Челябинской области сказали «Ай-я-яй..!» Руководству совершенно ни к чему такой скандал во время визита в УрФО замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина! В Верхнем Уфалее и без того жара: коммунальные мега-аварии и скандал с соцзащитой, которая собиралась изымать детей у граждан за отказы переезжать из аварийного жилья. А тут еще такой раздрай ветвей власти в депрессивном городе! По улицам голодные коровы ходят, а они за бабло рубятся...»

Этот пост иллюстрировали красноречивой фотографией: на газоне под окнами мэрии – там, где раньше стоял памятник Ленину – мирно пасется буренка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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