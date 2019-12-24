В Челябинской области снова увеличили плату за капремонт

Южноуральский губернатор санкционировал повышение размера взноса на капитальный ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения на 2020 год в размере 8,2 рубля», – говорится в постановлении.

Напомним, плата за капитальный ремонт регулярно растет все последние годы. Так, с 2017 года ее рост составил 1,2 рубля. Между тем, южноуральцы столь же регулярно жалуются на некачественный капитальный ремонт.

Так, в 2017 году один из предпринимателей заявил о некачественном ремонте фасадов в домах по улице Цвиллинга, в шаге от резиденции губернатора. В том же году вспыхнул скандал в Магнитогорске: там во время ремонта кровли затопило квартиры одного из домов. А в конце 2018 года оказалось, что из запланированных объемов работ выполнить успели лишь 60%. При этом в Госжилинспекцию поступило 1300 жалоб на некачественный ремонт.

Продолжались скандалы и в нынешнем году. Общественники не раз обвиняли подрядчиков в срыве сроков проведения капремонтов и предъявляли претензии к качеству выполненных работ.

По сути, регоператор по капремонтам в Челябинской области давно уже превратился в финансовый пылесос. С каждым годом взнос на капремонт повышается, но подрядчики не успевают осваивать уже те деньги, которые собрал фонд. Так, в конце 2018 года эксперты говорили о 4-5 миллиардах рублей, пылящихся на счетах регоператора. В регионе просто нет стольких строительных организаций, который успевали бы освоить средства фонда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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