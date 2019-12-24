В Копейске у госпитализированных воспитанников детского сада обнаружили сальмонеллез

Причиной массового отравления в детском саду города-спутника Челябинска могла стать сальмонелла.
Как сообщал уже «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 20 декабря, в детском саду №34, расположенном в поселке Бажово на территории Копейска. О произошедшем родители воспитанников рассказали в социальных сетях.
«Температура у деток в выходные набегала до 40, боли в желудках, рвота, скупили все лекарства в аптеке, так как пострадали все детки, кто был в садике в тот день, врачи не успевали приезжать осматривать. Один попал в реанимацию», – написали копейчане в одной из сообществ.
В образовательном учреждении подтвердили госпитализацию нескольких воспитанников. По словам представителей администрации, в больницу обратились восемь детей, несколько госпитализировано. В садике взяты пробы, чтобы выяснить причину. Повара отстранены от работы. При этом в понедельник учреждение не работало.
Проверку по факту отравления начали следственное управление СКР по региону и областная прокуратура. По их данным, в больнице оказались не только воспитанники детского сада, но и воспитатель одной из групп.
Сегодня родители дошколят сообщили в соцсетях, что минимум у одного из детей диагностировали сальмонеллез.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
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