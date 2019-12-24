Учитель танцев из Магнитогорска отправится за решетку за приставания к детям

В Магнитогорске огласили приговор педагогу, виновному в сексуальном насилии над детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Ленинского районного суда Мангитогорска, 37-летний педагог местной школы танцев признан виновным в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.

Напомним, южноуральца задержали осенью 2018 года, когда 7-летняя девочка рассказала, что в подъезде дома к ней приставал «дядя». В отношении педагога возбудили уголовное дело, а его самого поместили в СИЗО. К окончанию следствия в уголовном деле содержалась информация о девяти эпизодах иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.

Вчера, 23 декабря, Ленинский районный суд Магнитогорска приговорил извращенца к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в течение следующих 15 лет после отбывания срока ему запрещено заниматься преподавательской деятельностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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