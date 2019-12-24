Содержание чиновников в 2020 году обойдется челябинцам в миллиард рублей

В Челябинской области озвучили объем средств, предназначенных для оплаты труда чиновников в 2020 году.

ак передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о формировании нормативов формирования расходов бюджетов городов, районов и внутригородских районов на оплату депутатов, глав местного самоуправления и муниципальных слушателей в 2020 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, расходы на заработную плату депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих составят в следующем году более 4,22 миллиарда рублей.

Примерно четверть этой суммы придется на Челябинск. Так, Челябинский городской округ сможет потратить на зарплаты чиновникам 847,7 миллиона рублей. При этом отдельно оговорены лимиты для каждого из семи внутригородских районов: каждый сможет потратить более 20 миллионов рублей в год. Таким образом, на зарплату чиновников районных администраций Челябинска потратят в 2020 году порядка 156 миллионов рублей. Если эти расходы не включены в сумму финансирования, предназначенную для городского округа, всего чиновники областного центра различного уровня получат почти 1 миллиард рублей.

Вторым по объему финансирования следует Магнитогорск. Здесь на зарплату депутатов и муниципальных слушателей зарезервировано 451,5 миллиона рублей. Далее следуют Озерск (130,9 миллиона рублей), Златоуст (130,5 миллионов рублей), Миасс (124,6 миллиона рублей) и Копейск (114,2 миллиона рублей).

В районах области зарплаты чиновников потребуют существенно меньших расходов. Так, максимальный лимиты здесь у Саткинского (83,5 миллиона рублей), Сосновского (68,2 миллиона рублей) и Ашинского (64,6 миллиона рублей) районов. Наименьшие суммы получат Кусинский (31,2 миллиона рублей), Нязепетровский (32,6 миллиона рублей) и Чесменский (35,3 миллиона рублей) районы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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