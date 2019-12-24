И снова здравствуйте! Минздрав нашел главврача для ЧОКБ №3

Министерство здравоохранения Челябинской области нашло нового руководителя для больницы скорой помощи – ЧОКБ №3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учреждение возглавит Михаил Вербитский. Приступить к исполнению должностных обязанностей он должен в ближайшие дни.

Напомним, Вербитский с 2006 по 2010 годы руководил ГКБ № 8, после того, как губернатором Челябинской области стал Михаил Юревич, возглавил региональное отделение Фонда обязательного медицинского страхования. Лишился этого кресла после отставки Юревича, и в марте 2014 года получил должность главного врача ГКБ № 6. Через 4 года минздрав расторг с ним контракт.

Минувшей осень появилась информация, что Вербитский рассчитывает вернуться в ГКБ №8, но тут удачно «подвернулась» отставка главврача ГКБ №6 Олега Маханькова.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.12.19

«Баррикады гражданской войны» и интервенция НАТО: российская элита ведет страну к катастрофе. / «Лучше жить в глухой провинции у моря…» В России составили рейтинг самых депрессивных городов. / Содержание чиновников в 2020 году обойдется челябинцам в миллиард рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»