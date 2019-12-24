В Роспотребнадзоре рассказали о 36 заболевших в детском саду Копейска

В Роспотребнадзоре рассказали о проведении санитарно-эпидемиологического расследования в детском саду Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ведомство продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование по регистрации заболеваний острой кишечной инфекции неустановленной этиологии среди детей и сотрудников МДОУ «Детский сад №34» Копейска.

По состоянию на 24 декабря заболело 36 человек, в том числе 32 ребенка в возрасте до 17 лет. По результатам лабораторных исследований у больных и контактных сотрудников методом ПЦР выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла. Другими словами, больным поставили диагноз «дизентерия». Ранее родители воспитанников заявили в соцсетях, что у одного из детей обнаружили сальмонеллез.

Противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.12.19

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