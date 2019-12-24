ФАС потребовала переиграть аукцион на 3-миллиардный контракт по содержанию дорог Челябинска

Антимонопольщики нашли нарушения при проведении торгов по выбору подрядчика на содержание улично-дорожной сети Челябинска.

Как уже сообщал РИА «Новый День», ранее аукцион по выбору нового подрядчика для содержания основных магистралей Челябинска был признан не состоявшимся. Информация об этом размещена на портале «Госзакупки».

Вместе с тем, компанию-поставщика организаторы конкурсных процедур определили. Ею стало АО «Объединение «Ингеоком» – предприятие, некогда занимавшееся строительством челябинского метро.

Эта компания оказалась единственной, подавшей заявку на участие в электронном аукционе. Причем ее заявка «признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе». Это значит, что мэрия должна будет заключить с москвичами контракт по максимальной цене – чуть более 3 миллиардов рублей за 2,5 года.

Однако, проведение аукциона было оспорено одним московским юристом в ФАС. В жалобе он указывал на слишком жесткие требования, предъявляемые к участникам торгов. Рассмотрев жалобу, комиссия ФАС отказала в ее удовлетворении. Однако, указала, в свою очередь, на слишком большой размер лота, в который входят магистрали на всей территории города, потребовав разбить лот на несколько частей. Нарушения должны быть устранены, а прием заявок продлен на 15 дней.

Впрочем, нередки случаи, когда организаторы торгов пренебрегают подобными рекомендациями. Не раз это делали и власти Челябинска и Челябинской области. Тем более, что штрафные санкции в этом случае относительно невысоки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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