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Вторник, 24 декабря 2019, 18:12 мск

Новости Челябинск

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Москвичи продолжают укрепляться на дорожном рынке Южного Урала

Московские дорожники продолжают закрепляться на рынке Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заканчивает торги на заключение контрактов на выполнение дорожных работ в регионе в 2020 году.

Всего затраты должны составить 7 миллиардов рублей. На сегодня отыграны аукционы на половину суммы.

Интересно, что в нынешнем году региональные чиновники решили не вступать в жесткое противостояние с антимонопольщиками и выставили на торги сразу несколько лотов. При этом стоимость одного контракта, как правило, не превышает 1 миллиарда рублей (напомним, что мэрия Челябинска выставила на торги лот стоимостью более 3 миллиардов рублей, и тут же получила претензии от ФАС).

В итоге контракт на 123 миллиона рублей (ремонт дороги от поселка Первомайский до трассы М-36) выиграла компания «ЯКК». Ремонтом дороги Урлядинский – Ложкина – Межозерный в Верхнеуральском районе за 192 миллиона займется предприятие «Башспецстройматериалы». Контракт на ремонт автодорог Миасс – Златоуст и Миасс – Кыштым достался Златоустовскому ДРСУ, которое получит за это около 200 миллионов рублей. Ремонтом дорог в Кунашакском и Аргаяшском районах (цена контракта 831 миллион рублей) займется государственная компания АО «Уралавтодор».

Интересно, что два крупнейших на сегодня контракта получило АО «Объединение «Ингеоком». Ремонт автодорог в окрестностях Магнитогорска, Верхнеуральском районе, Нагайбакском, Чесменском, Варненском, Карталинском и Пластовском районах позволит московской компании заработать, в общей сложности, почти 1,7 миллиарда рублей.

Отметим, что именно «Объединение «Ингеоком» претендует на данный момент на заключение контракта на обслуживание основных дорог Челябинска стоимостью более 3 миллиардов рублей.

Еще интереснее, что эта компания связана с другой московской фирмой – АО «Ойкумена» (ему принадлежит 30% «Объединения «Ингеоком»), получившей в прошлом году трехгодичный контракт на обслуживание дорог Южного Урала стоимостью 15,2 миллиарда рублей. К слову, это крупнейший госконтракт компании за всю ее историю.

Ранее «Ойкумена» была известна, в первую очередь, как девелоперская компания, реализующая свои проекты в центральной части России и Сербии. Собственниками компании официально являются Андрей Бурцев и Михаил Семенов. Однако эксперты считают, что за ней может стоять мэр Москвы Сергей Собянин (вполне возможно, через бизнесмена Виктора Вексельберга).

При этом дорожная отрасль – не единственное, что интересует московскую структуру в Челябинской области. Так, генеральный директор АО «Ойкумена» Лев Гниденко контролирует через посредников ООО «Центр коммунального сервиса», забравший большую и наиболее платежеспособную часть рынка обращения с твердыми коммунальными отходами (компания является региональным оператором в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах).

Челябинск, Виктор Елисеев

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