Южноуральцы решили позвать опальных экс-губернаторов домой

Южноуральцы просят бывших глав Южного Урала Михаила Юревича и Бориса Дубровского вернуться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области стартовала общественная кампания «Пора вернуться домой!», призванная вернуть из-за рубежа на родину беглых экс-губернаторов: Бориса Дубровского и Михаила Юревича.

«По информации из открытых источников, Михаил Юревич сейчас проживает в Великобритании, а Борис Дубровский находится в Швейцарии. Вероятно, находятся они за пределами России не просто так, в отношении деятельности обоих экс-губернаторов были обвинения в коррупции, – заявили организации акции. – При этом, их представители через СМИ продолжают убеждать нас о ложности обвинений и большой пользе от работы их доверителей для Челябинской области».

Каждый желающий может поставить подпись под приглашением и оставить отзыв, чем запомнилась работа каждого экс-губернатора на сайте: https://yachel.ru/change. Все собранные мнения и подписи будут отправлены по известным контактам экс-губернаторов, их представителям в России и в администрацию президента.

«Напомним, что в отношении Михаила Юревича было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взяток от южноуральских бизнесменов на общую сумму 3,4 миллиарда рублей в составе группы лиц за «действия, входящие в его служебные полномочия, и общее покровительство». В 2017 году был снят арест с имущества Михаила Юревича на сумму 3,4 миллиарда рублей, а сейчас, его представители добиваются закрытия уголовного дела», – отметили организаторы кампании.

В отношении Бориса Дубровского, также было возбуждено уголовное дело о его злоупотреблении полномочиями в должности губернатора Челябинской области, обнаруженные ФАС России, ущерб по нему оценивался в 20 миллиардов рублей.

«Без общественной поддержки деньги и связи могут сделать невозможным доведение уголовных дел до суда, который должен дать объективную оценку имеющимся фактам, а также решить вопрос с возмещением ущерба бюджету Челябинской области. Нам всем надо помнить, что суммы взяток и размер ущерба, которые называются в СМИ, это те деньги которые могли бы пойти на покрытие гигантского дефицита бюджета Челябинской области и решать текущие проблемы», – обращаются к землякам инициаторы акции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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