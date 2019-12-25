Трое детей, включая грудничка, пострадали в перевертыше на южноуральской трассе

В Челябинской области в ДТП пострадали трое детей, в том числе двухмесячный младенец.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинской области, авария произошла вчера, 24 декабря.

В 08:47 на 2 км автодороги «Старая Магнитка – Магнитогорск – Кизильское» на территории Агаповского района 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу Матиз», по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, совершила съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение. Пострадали также трое детей, находившиеся в машине в момент аварии. Один из них, 2-месячный младенец, с травмами и госпитализирован для обследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.12.19

25 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Запас прочности стремительно истощается: Россия рискует получить непрогнозируемые проблемы. / Южноуральцы решили позвать опальных экс-губернаторов домой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»