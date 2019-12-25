Под окнами мэрии Челябинска меняется схема движения автотранспорта

В центре Челябинска меняется схема движения автотранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с проведением фестиваля «Южно-Уральское сияние» сегодня, 25 декабря, будет приостановлено движение по улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга с 19:45 до 21:15.

Кроме того, въезд автомобилей на Театральную площадь с 25 по 27 декабря будет ограничен с 17 часов, 28 – 29 декабря – круглосуточно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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