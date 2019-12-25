В Челябинске на автозаправке произошел взрыв. Есть пострадавшие

На газовой заправке в Челябинске прогремел взрыв.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня в 06:40 от диспетчера центрального пункта связи Челябинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании операторной на территории автозаправочной станции, расположенной на улице Профинтерна.

«По предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки произошла утечка газовоздушной смеси в здание операторной. По невыясненной на данный момент причине, газовоздушная смесь воспламенилась, в результате чего пострадала 52-летняя оператор АЗС. Женщина была направлена в одну из городских больниц», – рассказали в ведомстве.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения, в кротчайшие сроки горение на площади 1 квадратного метра в здании операторной было ликвидировано.

По предварительной информации, в здании повреждено остекление на площади 2 квадратных метров, конструктивные элементы здания не повреждены.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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