В Челябинской области «черные» лесорубы выдавали строительную древесину за дрова

Банду «черных» лесорубов задержали под Верхним Уфалеем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, при проведении совместного рейда на территории Верхнеуфалейского участкового лесничества были обнаружены следы автомобилей «Урал» и УАЗ, ведущие в лесной массив. Рейдовая группа, в составе специалистов ведомства, полицейского и представителя арендатора лесного участка, проследовала по следам автомобиля и установила шум работающей техники и бензопил. В момент задержания на месте незаконной рубки находилось 4 человека и 3 единицы техники – автомобили «Урал», УАЗ и трактор. Трактором осуществлялась трелевка и погрузка бревен сосны.

«Под рубку попали березы и сосна общим объемом около 50 кубических метров. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 618 тысяч 550 рублей. Все лица, совершившие незаконную рубку, задержаны. Поимке нарушителей на месте совершения незаконных действий поспособствовал высокий уровень взаимодействия сотрудников государственной лесной охраны, арендатора лесного участка и полиции. В настоящее время отделом МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу проводятся следственные действия», – рассказал начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

В ходе следственных действий установлено, что лесонарушители загружали бревнами сосны полный кузов автомобиля Урал, сверху укладывали березовые дрова. Далее древесина вывозилась в Верхний Уфалей по договору купли – продажи для собственных нужд граждан – дров. Также установлены и другие места незаконной рубки бригады «черных» лесорубов.

В настоящее время ведутся следственные мероприятие, техника и бензопилы находятся под арестом, незаконно заготовленная древесина – изъята.

Добавим, в 2019 году на территории лесного фонда Челябинской области зарегистрировано 204 случая незаконной рубки. К уголовной ответственности привлечено 39 человек, к административной – 53.

Челябинск, Виктор Елисеев

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