Южноуральские «единороссы» подключат к выборам «мобильных избирателей»

Законодательное собрание Челябинской области узаконит участие в региональных выборах «мобильных избирателей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие изменения в закон о выборах южноуральского парламента депутаты намерены внести на последнем в этом году заседании, намеченном на 26 декабря.

«Проект закона содержит новации, которые ранее применялись на выборах президента Российской Федерации и выборах губернатора Челябинской области, а именно процедура голосования по месту нахождения избирателя, создающая дополнительные гарантии для реализации избирательных прав граждан, – объясняют позицию авторы законопроекта в пояснительной записке. – В связи со значительным количеством граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, но имеющих регистрацию по месту пребывания, проектом закона устанавливается право таких лиц быть включенными в списки избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области на основе технологии «Мобильный избиратель».

Новация предполагает, что жители Челябинской области, обладающие избирательными правами, смогут проголосовать на любом избирательном участке. Для этого необходимо будет заранее уведомить ТИК лично либо через портал госуслуг.

Многие эксперты считают, что система «Мобильный избиратель» так же, как активно использовавшееся ранее досрочное голосование, может быть использована для фальсификации итогов выборов.

Интересно, что голосование о введении нового механизма в Заксобрании Челябинской области будет проходить на фоне весьма скромных результатов опросов об электоральных предпочтениях южноуральцев. Так, по данным компании «МарС», поддержать «Единую Россию» на предстоящих в 2020 году выборах в южноуральский парламент намерены лишь 17% жителей региона, принявших участие в исследовании. В то же время, депутат Госдумы Олег Шеин не так давно призвал оппозиционные партии объединить свои усилия в противостоянии «партии власти» на местных выборах, выставляя в одномандатных округах единого кандидата.

Напомним, Законодательное собрание Челябинской области формируется по смешанному принципу: половина депутатов избирается по партийным спискам, еще половина – по одномандатным округам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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