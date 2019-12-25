В Челябинской области с экс-главы района требуют 2 миллиона рублей

С бывшего главы района Челябинской области в доход государства взыскали в 2 миллиона рублей.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», в июне этого года Кунашакский районный суд признал бывшего главу Кунашакского муниципального района Вадима Закирова виновным в мошенничестве в крупном размере, трех эпизодах получения взятки и стольких же фактах злоупотребления должностными полномочиями, приговорив к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, установлено, что Закиров, являясь главой, получил от бывшего заместителя главы района и директора ООО «Элита» взятку в 2 миллиона рублей за согласование вопросов заключения и оплаты муниципальных контрактов.

«Поскольку совершенная бывшим чиновником сделка в виде получения взятки за совершение в пользу представляемого взяткодателем лица заведомо незаконных действий противоречит интересам правопорядка и общества, прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о признании сделки по получению дохода преступным путем в результате взятки ничтожной, и взыскании с бывшего главы района денежных средств, полученных в качестве взятки в размере 2 миллионов рублей, в доход Российской Федерации, – рассказали в надзорном ведомстве.

Кунашакским районным судом исковое заявление прокурора района удовлетворено в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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