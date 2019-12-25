В Челябинске сотрудница банка два года выносила из банка 100-долларовые купюры

В Челябинске вынесен приговор бывшей сотруднице банка за присвоение свыше 10 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 52-летнюю жительницу города виновной в присвоение, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В суде установлено, что женщина в период 2016-2018 годов, используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных денежных средств, принадлежащих ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» в сумме свыше 10,7 миллиона рублей.

Челябинка работала в обменном пункте кредитного учреждения. Для своей работы она брала в хранилище вакуумные упаковки с купюрами. А затем начиналось самое интересное. Получив от клиентов банка купюры номиналом 1, 2 и 5 долларов США, женщина вскрывала полученную в хранилище упаковку, вытаскивала 100-долларовые купюры, а вместо них оставляла купюры меньшим номиналом. Чтобы пропажи не заметили, на поперечных бандеролях и верхних накладках на упаковке женщина указывала заведомо ложные сведения, ставила свою подпись и возвращала упаковку в хранилище.

Суд приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По иску представителя потерпевшего в счет возмещения причиненного ущерба с учетом добровольного возмещения с осужденной взыскано свыше 9,8 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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