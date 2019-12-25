«Это, конечно, бардак»: в Челябинске «скорая» ехала к 90-летнему ветерану почти 3 часа

Южноуральцы пожаловались губернатору Алексею Текслеру на медлительность «скорой помощи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера началась с вопроса жительницы челябинского поселка Аэропорт, которая рассказала, что к ее родственнице – 90-летнему ветерану – скорая медицинская помощь ехала 2 часа 40 минут. «Они не едут к 90-летней! – возмутилась женщина. – Пока я не начала войну…»

Глава региона пообещал разобраться в этой ситуации. «Существует нормативное время доезда – это 20 минут, – напомнил Алексей Текслер. – Даю поручение министру здравоохранения и главе города Челябинска разобрать эту ситуацию. Если говорить о первичном звене, то у нас есть муниципалитеты, где не обеспечивается этот стандарт. Появятся 15 новых бригад, приобрели 82 кареты скорой помощи, активно формируем бригады. Принято решение о единой диспетчерской службе. Возможно, если бы она работала, то в поселок Аэропорт быстрее бы доехала «скорая» из Красноармейки».

При этом губернатор не исключил, что задержка была обусловлена ремонтом моста, существенно затруднившим связь поселка Аэропорт с остальным городом.

Впрочем, проблема не так однозначна. «Неторопливость» медиков при вызовах к пожилым пациентам имеет достаточно длительную историю. В начале 2010-х годов в нескольких городах России прогремели достаточно громкие скандалы, когда главврачи медучреждений издавали приказы, позволявшие, а то и прямо предписывавшие игнорировать вызовы к пациентам старше 70 лет.

Не обошло это и Челябинскую область. Так, в октябре 2018 года в ГБУЗ «Районная больница поселка Увельский» позвонил мужчина с просьбой прислать бригаду «скорой помощи» к его матери, больной раком. Женщине был необходим укол сильного обезболевающего препарата. Диспетчер службы скорой медицинской помощи вызов приняла, но не зафиксировала вызов в регистрационном журнале и не направила к больному бригаду «скорой», а лишь дала звонившему устные рекомендации по телефону.

В дело вмешалась прокуратура, сотрудницу привлекли к дисциплинарной ответственности. Но это не единичный случай: южноуральцы постоянно жалуются, что скорая не приезжает, например, к людям старше 70 лет, поэтому многие в экстренных случаях занижают возраст больного.

Не все так просто и с работой единой диспетчерской службы. В настоящее время сфера здравоохранения организована с жесткой территориальной привязкой. С этим столкнулись, например, жители новых пригородных микрорайонов Челябинска.

Напомним, с декабря этого года обслуживавшая ранее эти поселки детская поликлиника №1 Челябинска предложила им перейти в поликлинику Сосновского района. Такое решение объяснялось, в том числе, невозможность направить в поселки бригаду скорой помощи в силу территориального принципа организации здравоохранения.

При этом решить проблему на уровне непосредственно скорой медицинской помощи невозможно. Ведь нередко медики «скорой» принимают решение о госпитализации пациента. То есть на экстерриториальный принцип придется переходить и остальным медицинским учреждениям. Кто в таком случае будет принимать решения и как на подобную реформу отреагирует Фонд обязательного медицинского страхования – большой вопрос.

Челябинск, Виктор Елисеев

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