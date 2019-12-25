Южноуралец, оборудовавший в гараже нарколабораторию, получил 13 лет колонии

Житель Златоуста отправится в колонию за организацию нарколаборатории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, 25-летний житель Златоуста признан виновным в незаконном производстве наркотиков и покушении на сбыт в крупном и особо крупном размере.

В ходе судебного заседания установлено, что с апреля по 9 июля молодой человек получил по почте от соучастников реактивы и оборудование для изготовления наркотического средства – PVP. В гараже собственного дома он оборудовал лабораторию, где изготовил около 2 килограммов синтетического наркотика. Произведенное вещество он размещал в тайниках на территории Челябинска, сообщая куратору места закладок.

В Челябинске южноуральца задержали сотрудники регионального УФСБ. При нем обнаружили несколько упаковок с «синтетикой». Во время обыска гаража в Златоусте оперативники обнаружили все необходимое для производства PVP.

Любитель химии полностью признал вину и активно содействовал следствию. С учетом положительных характеристик и состояния здоровья суд назначил наказание ниже низшего предела в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима. Кроме того, имущество, приобретенное южноуральцем на деньги от продажи наркотиков, будет обращено в пользу государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.12.19

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