Ждем новых уголовных дел: аудиторы озвучили итоги масштабной проверки мэрии Челябинска

Контрольно-счетная палата Челябинской области рассказала о нарушениях в работе администрации регионального центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Контрольно-счетная палата Челябинской области представила доклад по результатам проверки финансовой деятельности мэрии Челябинска в период руководства городом Евгения Тефтелева и Владимира Елистратова.

Итоги проверки вряд ли удивят большинство горожан. Как на них отреагируют силовики, которым направили материалы проверки – вопрос другой.

Так, например, КСП выяснила, что комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска не торопится взыскивать около 1 миллиарда (!) рублей, причитающихся городу за аренду муниципальной земли. Впрочем, прокуратура области уже обращала внимание на весьма благодушное отношение чиновников к должникам.

Притчей во языцех является и избирательный подход МКУ «Городская среда» к борьбе с киосками. Теперь же стало известно, что незаконно в Челябинске работают 90% киосков и ларьков. Например, из 31 объекта на Комсомольском проспекте 21 работает без законных оснований, из 41 объекта в Ленинском районе 35 – незаконны.

Вновь оказалось на слуху и другое муниципальное учреждение – «Горсад имени Пушкина». Многие помнят историю о передаче в аренду подземных переходов на площади Революции ООО «Лоция», аффилированному с депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Однако выяснилось, что все договоры аренды (а таковых 39), заключенные учреждением, были подписаны с нарушениями.

Есть среди них и совсем умилительные. Например, ООО «Автодорожник» с 2014 года использовало технику МКУ безвозмездно. Зато горсад платил этой же фирме за аренду гаража.

Всего за период 2018-2019 годов неэффективные расходы с признаками ущерба бюджету составили почти 898 миллионов рублей. И на первом месте здесь находятся дорожники. Что неудивительно: 75% закупок, проводимых управлением дорожного хозяйства города, были признаны несостоявшимися, так как на них подал заявки только один участник. Но мало того, мэрия еще и переплатила 435 миллионов АО «Южуралмост» за содержание и ремонт дорог. При этом смена руководителя УДХ никак не изменила ситуацию.

На этом фоне совсем уж безделицей выглядит история с покупкой управлением экологии Челябинска автомобиля «Тойота Камри». Официально машину приобрели «в целях реализации программы оздоровления окружающей среды». Однако на самом деле ею пользовался теперь уже бывший замглавы города Евгений Крехтунов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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