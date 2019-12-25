Росконгресс назвал даты саммитов ШОС и БРИКС, упущенных Челябинском

Стали известны точные даты саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда «Росконгресс», 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге в рамках председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году состоятся саммит БРИКС и заседание Совета глав государств-членов ШОС.

Санкт-Петербург определен местом проведения упомянутых мероприятий в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 15 августа 2019 года.

Напомним, первоначально местом проведения саммитов должен был стать Челябинск. Однако, руководство Челябинска и области сорвало подготовку столицы Южного Урала к высоким международным встречам. В итоге непосредственно саммиты решено было перенести в Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, как напомнил сегодня в ходе прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Челябинск примет у себя больше 20 мероприятий, которые будут приурочены к саммитам, в том числе 8 крупных форумов и спортивные игры БРИКС.

Что же касается «наследия» саммитов, столица Южного Урала, по словам главы региона, должна получить обновленный аэропорт, здание общежития ЮУрГУ, рекультивацию свалки, благоустройство города и новую набережную.

Кроме того, под эгидой подготовки к саммитам правительство региона потратит 441 миллион рублей на реконструкцию закрытого пансионата, предназначенного для областных чиновников. И, конечно, нельзя не упомянуть о самом громком провале – огромном недострое в самом центре Челябинска, который должен был стать конгресс-холлом «Крылья». Из бюджета области на начало его строительства потратили около 2 миллиардов рублей. Но заинтересованных частных инвесторов так и не нашлось, и теперь областная казна будет платить за его консервацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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