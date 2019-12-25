Налоговики подключили работодателей к выбиванию долгов из южноуральцев

ФНС разослала руководству бюджетных учреждений списки сотрудников-должников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о новом подходе к взиманию налогов с частных лиц рассказали медики одной из больниц Челябинска.

Оказалось, что главврач учреждения получил от налоговиков списки сотрудников больницы, у которых есть задолженность по налогам. При этом такие же списки поступили и в управление здравоохранения города. После чего руководитель рассказал об этом подчиненным и попросил рассчитаться с ФНС до нового года.

Медики возмущены. В налоговой же объясняют коллективные «письма счастья» заботой о самих должниках. «Такие письма областная налоговая служба отправляет во все бюджетные организации, потому что по статье 57 Конституции РФ граждане должны оплачивать законно установленные налоги и сборы, – цитирует 74.ru представителя областной налоговой службы. Такими способами воздействия, досудебным урегулированием вопроса, налоговая служба оберегает граждан от таких дополнительных расходов, как госпошлина при оплате задолженности через судебных приставов и других».

При этом в ФНС уверены: таким образом они позволяют должникам решить вопрос с оплатой налогов в комфортных условиях. Даже могут обеспечить выезд сотрудника налоговой службы для организации подключения к личному кабинету.

Челябинск, Виктор Елисеев

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