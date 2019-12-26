Мэрия Челябинска решила поменять фирму, которая будет чистить дороги в центре города

Администрация Челябинска не будет заключать контракт с компанией «АНТ», выигравшей торги на услуги по содержанию улично-дорожной сети в Советском и Центральном районах города.

Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, фирма-победитель не смогла подтвердить наличие опыта строительства и содержания автомобильных дорог. Напомним, в электронном аукционе участвовали две компании: «АНТ» и «Стройтех». Первая оценила стоимость своих услуг в 500 миллионов рублей за 2,5 года, вторая – в 510 миллионов рублей.

При этом второй участник конкурса оспорил решение комиссии в ФАС, указав, что «АНТ» не имеет должного опыта, а основные виды деятельности фирмы – поставка компьютеров, периферийного оборудования, полиграфия, торговля мебелью и оргтехникой.

Впрочем, второй участник аукциона, с которым теперь намерена заключить контракт мэрия Челябинска, тоже вызывает определенные вопросы. Так, в Реестре малых и средних предприятий оно фигурирует в статусе микропредприятия. Согласно информации ЕГРЮЛ, среднесписочный штат компании – 8 человек. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Впрочем, строительство автодорог и автомагистралей также есть в числе направлений деятельности предприятия.

Опыта исполнения госконтрактов у «Стройтеха», согласно открытым данным, нет. В прошлом году выручка компании составила 89 миллионов рублей, прибыль – 6,2 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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